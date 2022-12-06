Англія

Наразі Луізао виступає у Сан-Паулу.

Лондонський Вест Гем підсилився 20-річним хавбеком центральним оборонцем Сан-Паулу Луізао, повідомив Ніколо Скіра. Бразильський футболіст приєднається до клубу з туманного Альбіону з початку нового року.

"Луізао (народився у 2002 році), який перейшов до Вест Гему у якості вільного агента з січня, знаходиться на фінальній стадії очікування дозволу на роботу. Контракт до 2026 року з можливістю продовження ще на 2" — написав журналіст у своєму Твіттері.

У 2022 році Луізао провів у складі "триколірних" 26 матчів і забив 1 м'яч.

Нагадаємо, "молотобойці" посідають 16 місце в АПЛ. Також команда Девіда Мойєса посіла першу сходинку у своїй групі Ліги Конференцій.