Англія

"Молотобійці" хочуть підсилити середню лінію.

Вест Гем вже готується до зимового трансферного вікна та визначив першу ціль на найближчий час.

Як повідомляє видання 90min, "молотобійці" хочуть підписати півзахисника Валенсії Уго Гільямона.

Іспанець може зіграти на позиції півзахисника захисного плану та в центрі оборонної ланки.

Цього сезону Уго Гільямон відіграв десять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що лондонці можуть шукати заміну для Райса, якого Челсі хоче купити незалежно від майбутнього Канте та Жоржиньо.