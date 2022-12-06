Англія

Форвард травмувався на мундіалі.

Погані новини з лазарету збірної Бразилії для лондонського Арсеналу — травма форварда Габріела Жезуса виявилась серйознішою, ніж вважали спочатку.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо із посиланням на журналіста Майка Макгарта, бразильський нападник найближчим часом перенесе операцію.

Травму коліна, на якому і буде операція, форвард отримав у матчі чемпіонату світу-2022 проти Камеруна. На 63 хвилині він був замінений.

Терміни відновлення невтішні — футболіст може пропустити від двох до трьох місяців. Детальніше стане відомо пізніше.

У сезоні-2022/23 Жезус провів за Арсенал 20 матів в усіх змаганнях, забив п'ять голів та віддав п'ять гольових передач.