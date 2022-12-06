Англія

Футболіст розпочав відновлення після травми.

Манчестер Юнайтед наразі проводить тренувальний збір в Іспанії, де планує зіграти низку товариських матів.

Але один з гравців команди, склад якої зараз складають футболісти, які не грають на ЧС-2022, залишився в Англії.

Мова йде про 25-річного центрального захисника Акселя Туанзебе, який вже давно не грав за основну команду МЮ.

Прес-служба повідомляє, що гравець завершує свою реабілітацію після травми в на базі МЮ в Каррінгтоні і повернеться на другу половину сезону-2022/23.

Останній раз англієць грав у складі "червоних дияволів" у фіналі Ліги Європи-2021. Після він був у оренді в Астон Віллі та Наполі, де награв загалом 13 матчів в усіх змаганнях.