Англія

Футболіст може спробувати себе в Ліверпулі.

Півзахисник Фіорентини та збірної Марокко Соф'ян Амрабат цікавий Ліверпулю. Про це пише Foot Mercato.

Агенти 26-річного футболіста, який зараз знаходиться в Катарі на ЧС-2022, вже провели зустріч із головним тренером англійського клубу Юргеном Клоппом.

Німецький фахівець розповів, що саме Амрабата бачить тим футболістом, який гідний зміцнити середню ланку команди.

Зустріч пройшла доволі успішно, сторони домовилися про нові контакти після чемпіонату світу. Все залежить від того, наскільки далеко пройде збірна Марокко.

На рахунку футболіста у цьому сезоні 13 матчів у Серії А та 7 поєдинків у Лізі Європи, у яких він голів не забивав.