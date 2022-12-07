Англія

Фахівець прокоментував результати у 2022 році.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг назвав найважливіший матч та найкращий матч у першій половині сезону АПЛ.

"Матч з Ліверпулем — переломний? Думаю, що найважливіший, однозначно. Ми повірили в те, що можемо конкурувати з великими суперниками. Що ми можемо їх перемогти.

Це дає певну віру в колективі. Ліверпуль дійсно хороша команда, команда світового рівня. Але особливо немає різниці, кого перемагати.

Який матч найкращий у першій половині сезону? Я думаю, що ми провели кілька хороших ігор, як-от проти Евертона на виїзді, з Челсі показали справді хорошу гру.

Але точно проти Тоттенгема — найкращій за перші 14 ігор Прем'єр-ліги. Це ніби стандарт, дивлячись на який ми маємо розвиватися та прогресувати", — сказав нідерландець.

Раніше тен Гаг прокоментував розлучення клубу із Кріштіану Роналду.