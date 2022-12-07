Англія

Наставник прокоментував відхід португальця з МЮ.

Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого сторони вирішили припинити співпрацю. Свій коментар щодо цієї події дав наставник "червоних дияволів" тен Гаг.

"Він пішов, це вже в минулому. Зараз ми дивимося вперед і зосереджені на майбутньому.

Перебудова команди та зміна манери гри потребує часу. У топ-футболі ми не можемо собі цього дозволити. Суперники завжди чекають на підходящий момент для удару, і це сталося", — наводить слова тен Гага Goal.

Цього сезону Роналду провів 10 матчів в АПЛ і забив один гол за Манчестер Юнайтед.