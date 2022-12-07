Наставник прокоментував відхід португальця з МЮ.
Кріштіану Роналду і Ерік тен Гаг, Getty Images
07 грудня 2022, 16:45
Кріштіану Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого сторони вирішили припинити співпрацю. Свій коментар щодо цієї події дав наставник "червоних дияволів" тен Гаг.
"Він пішов, це вже в минулому. Зараз ми дивимося вперед і зосереджені на майбутньому.
Перебудова команди та зміна манери гри потребує часу. У топ-футболі ми не можемо собі цього дозволити. Суперники завжди чекають на підходящий момент для удару, і це сталося", — наводить слова тен Гага Goal.
Цього сезону Роналду провів 10 матчів в АПЛ і забив один гол за Манчестер Юнайтед.