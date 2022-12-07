Гакпо: Коли МЮ зв'яжиться зі мною, я подумаю про перехід туди

Англія

Футболіст розповів, що трансфер в англійський клуб до цього зірвався.

Нападник ПСВ Коді Гакпо завдяки вдалій грі на чемпіонаті світу-2022 за збірну Нідерландів стає центральною фігурою під час зимового трансферного вікна, яке відчиниться незабаром.

Футболіст вже мав можливість приєднатись до Манчестер Юнайтед минулого літа, проте пропозиції від англійського клубу так і не відбулося.

"Коли чутки зв'язували мене з МЮ — було дуже важко. Я навчився з цього. Я збираюся робити все по-іншому. Коли щось буде конкретне, почну про це думати.

Припустимо, ви хочете перейти з Валвейка в ПСВ, але цей клуб не дає вам контракт в останній момент. Тоді ви починаєте панікувати.

Я думав про Манчестер Юнайтед, але коли трансферу туди не сталося, я не пам'ятаю, що робив. І я почав сумніватися. Лідс Юнайтед приїхав сюди, щоб вести перемовини. Але я не знав, чи варто мені йти туди?".

Також Гакпо зізнався, що не проти перейти в Манчестер Юнайтед, але буде чекати офіційну пропозицію.

"Я готовий до всього. Я ще не отримував жодної пропозиції на офіційному рівні від Манчестер Юнайтед. Коли вони приїдуть, будемо говорити про це, я подумаю про перехід. Я також шукаю допомоги Бога в цих рішеннях", — розповів Гакпо.