Англія

Представник АПЛ на сборах зіграв товариський поєдинок.

У рамках товариського матчу Манчестер Юнайтед, який проводить збори в Іспанії, зустрічався із Кадісом.

Ерік тен Гаг виставив експериментальний склад на перший тайм цього матчу, чим сповна скористався Кадіс. Відрити рахунок вдалось Гарсії на восьмій хвилині, а на 14 Лосано подвоїв його. На 21 Ентоні Марсіаль реалізував пенальті.

У другому таймі МЮ змінив 10 футболістів, залишивши на полі лише воротаря Дубравку. Коббі Мейну одразу ж зрівняв рахунок. На 57 Собріно забив третій гол іспанців, на за 20 хвилин, після прикрої помилки гравців захисту МЮ, Аларкон зробив рахунок 4:2.

У наступному спарингу МЮ 10 грудня протистоятиме Бетісу. Про подальші товариські матчі Кадіса поки невідомо.

Кадіс - Манчестер Юнайтед 4:2

Голи: Гарсія, 8, Лосано, 14, Собріно, 57, Аларкон, 77 — Марсіаль, 21, Мейну, 48

Кадіс (1 тайм): Ледесма — Алькарас, Ернандес, Спац, Арсамендія — Окампо, Гарсія, Фернандес, Алехо — Негредо, Лосано.

Кадіс (2 тайм): Хіль — Собріно, Еспіно, Ісаак, Аларкон, Бонгонда, Марі, Гонсалес, Форнес, Хіменес, Перес.

Манчестер Юнайтед (1 тайм): Дубравка — Вільямс, Менгі, Лінделеф, Ван-Біссака — Мактоміней, Ікбал, Гарначо, ван де Бек, Еланга — Марсіаль.

Манчестер Юнайтед (2 тайм): Дубравка - Хурадо, Фредріксон, Бернард, Маррей — Севідж, Мейну, Хансен, Емеран, Шоретайр, МакНілл.