Англія

Виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі привернули увагу лондонців до цього футболіста.

Центральний півзахисник Юнус Муса був невід’ємною складовою збірної Сполучених Штатів Америки під час її виступів на чемпіонаті світу-2022, де "зірки та смуги" дістались до стадії 1/8 фіналу.

Важливий для іспанської Валенсії 20-річний виконавець центральної ланки при цьому привернув до себе чималу увагу, що тепер передбачатиме для нього напружений етап зимового трансферного вікна.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "кажани" вже отримали звістку про зацікавленість щодо їхнього футболіста з боку лондонського Арсенала.

Оскільки контракт американця завершується лише влітку 2026 року, "каноніри" мають передбачати витрати аж ніяк не менше за 20 млн євро, у які цього футболіста оцінив портал Transfermarkt.

Цікаво, що саме з академії Арсенала Муса свого часу й відправився до молодіжної команди Валенсії в якості вільного агента, пізніше ставши повноцінним гравцем основної команди.

У цьому сезоні на рахунку Юнуса 16 матчів на клубному та міжнародному рівні й дві гольові передачі.