Англія

Француз може незабаром перейти до найкращого чемпіонату на континенті.

Ліверпуль та Тоттенгем цікавляться можливістю придбання француза Рандала Коло Муані.

Дідьє Дешам викликав гравця до національної збірної на мундіаль, хоча у Катарі гравець провів повністю лише поєдинок проти Туніса, де була можливість проявити себе резервістам.

Проте все ще очікує попереду, бо Рандал цього сезону розриває у німецькій Бундеслізі.

Айнтрахт взяв його вільним агентом минулого літа і трансфер став потраплянням у десятку.

19 балів за гол+пас в усіх турнірах, що може швидко призвести до переходу, наприклад, у Англію.