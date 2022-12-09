Англія

Центрбек Інтера підтвердив, що міг опинитись в АПЛ.

У літнє трансферне вікно центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні міг продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

За словами 23-річного італійця, з ним зв'язувався лондонський Тоттенгем, головним тренером якого є Антоніо Конте – екскерманич "нерадзуррі".

"Минулого літа був певний контакт із Тоттенгемом, це правда, але я задоволений своїм вибором. Я щасливий тут, в Інтері.

Сподіваюся, Мілан Шкрініар також залишиться тут", — цитує Бастоні журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Corriere dello Sport.

У поточному сезоні Алессандро Бастоні провів за Інтер 16 матчів, у яких він віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює італійця у 55 мільйонів євро.