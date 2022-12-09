Англія

Один з лідерів Айнтрахта може перейти до лондонського клубу.

Еван Ндіка, у якого 30 червня наступного року закінчується контракт з Айнтрахтом, і немає бажання його продовжувати, став трансферною цілю лондонської команди.

Теоретично Рома також повинна-може брати участь у перегонах за футболіста, враховуючи, що центральний захисник знаходиться на першому місці в списку переваг, складеному в Тригорії на цю роль.

Римляни намагалися спокусити гравця на перехід, проте наразі футболіст вирішив зачекати більш конкретної пропозиції від інших європейських клубів.

Одним з таких є саме Арсенал, який хотів би посилити захист.

Француз є одним з основних центральних захисників у команді з Франкфурта.