Англія

Також клуб бажає продовжити контракт із Далотом.

Манчестер Юнайтед найближчим часом планує вирішити декілька питань, які стосуються позиції правого захисника. Про це пише Фабріціо Романо.

Керівництво клубу планує виставити на продаж Аарона Ван-Біссаку, на якого, схоже, не розраховує тренерський штаб на чолі Еріка тен Гага.

Також боси "червоних дияволів" мають розпочати перемовини з агентами Діогу Далота по продовженню його контракту, який діє до літа 2023 року.

Зимою чи влітку клуб вийде на трансферний ринок, щоб знайти гравця, який буде не проти іноді підміняти Далота.