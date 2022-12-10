Півзахисник й надалі буде виступати за "ірисок".
Алекс Івобі, getty images
10 грудня 2022, 19:19
Евертон традиційно доволі активно поводиться на трансферному ринку, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "іриски" вже незабаром оголосять про подовження угоди з Алексом Івобі.
Стверджується, що перемовини на фінальній стадії. Це буде довгострокова угода. Поточний контракт діє до літа 2024 року.
Нагадаємо, що також Евертон працює над продовженням контракту Гордона.