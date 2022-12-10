Англія

Півзахисник й надалі буде виступати за "ірисок".

Евертон традиційно доволі активно поводиться на трансферному ринку, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "іриски" вже незабаром оголосять про подовження угоди з Алексом Івобі.

Стверджується, що перемовини на фінальній стадії. Це буде довгострокова угода. Поточний контракт діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, що також Евертон працює над продовженням контракту Гордона.