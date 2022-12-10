Англія

Англієць може перебратися до Серії А.

Манчестер Юнайтед налаштований продати Аарона Ван-Біссаку у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Calciomercato, в підписанні англійського захисника зацікавлений представник Серії А — Рома.

Зазначимо, що в цьому сезоні на клубному рівні Аарон Ван-Біссака відіграв усього лиш чотири хвилини — в матчі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписанні Джеремі Фрімпонга з леверкузенського Баєра.