Англієць може перебратися до Серії А.
Аарон Ван-Біссака, Getty Images
10 грудня 2022, 15:15
Манчестер Юнайтед налаштований продати Аарона Ван-Біссаку у найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання Calciomercato, в підписанні англійського захисника зацікавлений представник Серії А — Рома.
Зазначимо, що в цьому сезоні на клубному рівні Аарон Ван-Біссака відіграв усього лиш чотири хвилини — в матчі проти Ліверпуля.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписанні Джеремі Фрімпонга з леверкузенського Баєра.