Англія

37-річний футболіст планував відхід заздалегідь.

Кріштіану Роналду планував залишити Манчестер Юнайтед ще до скандального інтерв'ю Пірсу Моргану, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, ще до появи в ефірі і навіть до від'їзду до збірної 13 листопада Роналду забрав речі з роздягальні на базі в Каррінгтоні.

Щодо переговорів про розірвання контракту, то Роналду не наполягав ні на чому необґрунтованому.

Зазначимо, що зараз інтерес до Роналду виявляє лише Аль-Наср.