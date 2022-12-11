37-річний футболіст планував відхід заздалегідь.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 22:55
Кріштіану Роналду планував залишити Манчестер Юнайтед ще до скандального інтерв'ю Пірсу Моргану, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, ще до появи в ефірі і навіть до від'їзду до збірної 13 листопада Роналду забрав речі з роздягальні на базі в Каррінгтоні.
Щодо переговорів про розірвання контракту, то Роналду не наполягав ні на чому необґрунтованому.
Зазначимо, що зараз інтерес до Роналду виявляє лише Аль-Наср.