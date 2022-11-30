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Божевільний трансфер дуже близький до закриття.

Буквально тиждень ще не встиг набрати обертів чемпіонат світу-2022 в Катарі, а португальський нападник Кріштіану Роналду шокували весь футбольний світ несподіваною новиною про вже друге завершення стосунків поміж ними.

Таким чином зимове трансферне вікно 37-річна зірка світового футболу розпочне в якості вільного агента, тому в клубів буде можливість проводити з ним переговори щодо підписання контракту.

Проте навряд чи хтось забезпечить Роналду кращі фінансові умови, аніж це може зробити Аль-Наср із Саудівської Аравії, що пропонує божевільний контракт із виплатами в розмірі 200 млн євро на рік упродовж 2,5 сезонів співпраці.

Як повідомляє іспанське видання Marca, Кріштіану також не став довго роздумувати над цією можливістю, і дав згоду на укладання договору.

У цьому сезоні португалець забив шість голів та віддав чотири гольові передачі за 23 матчі на клубному рівні.