Пошкодження футболіста може виявитися серйознішим.
Луїс Діас, Getty Images
11 грудня 2022, 23:54
Вінгер Ліверпуля Луїс Діас через травму може пропустити значно більше часу, ніж спочатку очікувалося, повідомляє Caracol Radio.
За інформацією джерела, 25-річний футболіст може повернутися до ладу лише у березні. Колумбієць відчув дискомфорт під час тренування цього тижня.
Нагадаємо, що нещодавно Діас відновлювався після травми коліна, через яку він не грав за Ліверпуль з жовтня.
У поточному сезоні Діас провів 8 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.