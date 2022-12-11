Англія

Пошкодження футболіста може виявитися серйознішим.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас через травму може пропустити значно більше часу, ніж спочатку очікувалося, повідомляє Caracol Radio.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст може повернутися до ладу лише у березні. Колумбієць відчув дискомфорт під час тренування цього тижня.

Нагадаємо, що нещодавно Діас відновлювався після травми коліна, через яку він не грав за Ліверпуль з жовтня.

У поточному сезоні Діас провів 8 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.