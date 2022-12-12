Англія

Бразилець відновлюється швидше, ніж очікувалося.

Півзахисник Ліверпуля Артур Мело відновлюється швидше, ніж очікувалося, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бразилець може розпочати тренування наприкінці грудня. Перший медичний огляд дав позитивний результат. Найближчими днями/тижнем Артур пройде черговий медичний тест.

Тим не менш, з'явитися на полі Артур зможе не раніше, ніж наприкінці січня: якщо все буде добре, йому потрібно набрати форму.

Крім того, персонал Ліверпуля хоче, щоб футболіст відновився без помилок і був на всі 100% готовий перед тим, як знову з'явитися на футбольному полі.