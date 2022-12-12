Бразилець відновлюється швидше, ніж очікувалося.
АРТУР МЕЛО, GETTY IMAGES
12 грудня 2022, 00:25
Півзахисник Ліверпуля Артур Мело відновлюється швидше, ніж очікувалося, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Бразилець може розпочати тренування наприкінці грудня. Перший медичний огляд дав позитивний результат. Найближчими днями/тижнем Артур пройде черговий медичний тест.
Тим не менш, з'явитися на полі Артур зможе не раніше, ніж наприкінці січня: якщо все буде добре, йому потрібно набрати форму.
Крім того, персонал Ліверпуля хоче, щоб футболіст відновився без помилок і був на всі 100% готовий перед тим, як знову з'явитися на футбольному полі.