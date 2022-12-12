"Червоні дияволи" планують провести переговори з трьома своїми гравцями.
Алехандро Гарначо та Маркус Рашфорд, getty images
12 грудня 2022, 13:53
Манчестер Юнайтед планує найближчим часом провести переговори із трьома своїми футболістами щодо продовження контрактів.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, спочатку "червоні дияволи" мають намір обговорити умови нової угоди з 18-річним талановитим вінгером Алехандро Гарначо.
Також, за інформацією джерела, невдовзі нові контракти мають обговорити з правим захисником Діогу Далотом та нападником Маркусом Рашфордом.
Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг хоче, щоб і португалець, і англієць залишилися і стали частинами його довгострокового проєкту.