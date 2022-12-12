Англія

"Червоні дияволи" планують провести переговори з трьома своїми гравцями.

Манчестер Юнайтед планує найближчим часом провести переговори із трьома своїми футболістами щодо продовження контрактів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, спочатку "червоні дияволи" мають намір обговорити умови нової угоди з 18-річним талановитим вінгером Алехандро Гарначо.

Також, за інформацією джерела, невдовзі нові контракти мають обговорити з правим захисником Діогу Далотом та нападником Маркусом Рашфордом.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг хоче, щоб і португалець, і англієць залишилися і стали частинами його довгострокового проєкту.