Англія

Український футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Руслан Маліновський привернув увагу Вест Гема, повідомляє журналіст Ігнаціо Генуарді.

За його інформацією, за 29-річним футболістом давно стежить також і Тоттенгем, проте перехід до складу "шпор", ймовірно, зірвався.

За свого футболіста Аталанта хоче виручити 15-20 мільйонів євро, що є проблемою, наприклад, для Марселя, проте не має бути проблемою для Вест Гема.

Нагадаємо, що раніше за Вест Гем виступав інший українець – Андрій Ярмоленко.