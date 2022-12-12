Англія

ерехід бразильського форварда до табору "вовків" ще не є вирішеною справою.

Вулвергемптон веде переговори про підписання нападника мадридського Атлетико Матеуса Куньї.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори між клубами продовжуються, проте трансфер поки не є вирішеною справою.

Багато залежить від особистих умов, які вимагає 23-річний бразилець. Аналогічна ситуація і з трансфером захисника Атлетіко Феліпе, якого також хочуть підписати "вовки".

Щодо Куньї, то проблемою для здійснення трансферу тут і зараз є інтерес, який виник з боку інших клубів англійської Прем'єр-ліги.

Цього сезону Матеус Кунья провів 17 матчів за "матрацників" у всіх турнірах: на його рахунку два асисти.