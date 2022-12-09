Англія

"Вовки" намагаються вирішити проблеми з центрфорвардом через регулярні травми Рауля Хіменеса.

Напередодні стало відомо, що англійський Вулвергемптон зацікавлений у підписанні взимку нападника мадридського Атлетіко Маттеуса Куньї.

Новий головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі підтвердив інформацію про те, що його команда хоче підписати 23-річного бразильця.

"Так, ми ведемо переговори щодо Куньї. У нас є кілька варіантів, але вони всі ще відкриті.

Нам також подобається Феліпе, але ми маємо вирішувати завдання на трансферному ринку поступово", — цитує слова Лопетегі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на El Larguero.

Цього сезону 23-річний футболіст провів 17 матчів за "матрацників" у всіх турнірах: на його рахунку два асисти.

Раніше повідомлялось, що "вовки" проявляють інтерес до ще одного гравця "матрацників" — Феліпе.