"Вовки" намагаються вирішити проблеми з центрфорвардом через регулярні травми Рауля Хіменеса.
Маттеус Кунья, getty images
09 грудня 2022, 09:28
Напередодні стало відомо, що англійський Вулвергемптон зацікавлений у підписанні взимку нападника мадридського Атлетіко Маттеуса Куньї.
Новий головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі підтвердив інформацію про те, що його команда хоче підписати 23-річного бразильця.
"Так, ми ведемо переговори щодо Куньї. У нас є кілька варіантів, але вони всі ще відкриті.
Нам також подобається Феліпе, але ми маємо вирішувати завдання на трансферному ринку поступово", — цитує слова Лопетегі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на El Larguero.
Цього сезону 23-річний футболіст провів 17 матчів за "матрацників" у всіх турнірах: на його рахунку два асисти.
Раніше повідомлялось, що "вовки" проявляють інтерес до ще одного гравця "матрацників" — Феліпе.