Англія

Французький футболіст може змінити чемпіонат.

Адрієн Рабьо привернув увагу низки клубів чемпіонату Англії, повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За його інформацією, інтерес до 27-річного футболіста виявляють Челсі, Арсенал та Ньюкасл.

Ювентус готовий продати футболіста, щоб скоротити зарплатню після відкриття проти клубу судових процесів.

Найбільш серйозний інтерес до Рабьо виявляє Ньюкасл, а Челсі та Арсенал хотіли б підписати футболіста влітку на правах вільного агента.

У поточному сезоні Рабьо провів 24 матчі (клуб + збірна): на його рахунку 7 голів та 3 асисти.