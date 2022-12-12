Англія

У клубі вважають, що український вінгер коштує надто дорого.

Ньюкасл вирішив відмовитись від придбання Михайла Мудрика, повідомляє The Newcastle United Blog.

За інформацією джерела, це пов'язано з тим, що Шахтар хоче виручити за свого футболіста близько 100 мільйонів євро. "Сороки" вважають таку ціну завищеною та не готові платити стільки.

Також Ньюкасл відмовиться від придбання Жоау Феліша, за якого Атлетіко просить стільки ж.

У Ньюкаслі вважають, що Мудрик і Феліш мають феноменальне майбутнє, але переплачувати за них не хочуть, а мають бажання вести бізнес на більш розумних умовах.