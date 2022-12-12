Англія

Проте хорват так і залишився у нинішній команді.

Домінік Лівакович привернув увагу Манчестер Юнайтед, Лестер Сіті та Ноттінгем Фореста минулого літа, повідомляє журналіст Давід Орнштейн.

Проте 27-річний футболіст за підсумком залишився у нинішній команді – Динамо Загребі.

Хорватський клуб хотів виручити за свого футболіста близько 5-10 мільйонів євро.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2022 у Катарі Лівакович відмінно проявляє себе: він відбив три пенальті у грі проти Японії у 1/8 фіналу, а потім допоміг Хорватії пройти Бразилію також у серії післяматчевих пенальті.

Найбільш активний інтерес до Ліваковича проявляв Манчестер Юнайтед, проте клуб вирішив покластися на Тома Гітона і взяти в оренду Мартіна Дубравку з Ньюкасла.