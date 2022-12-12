Проте хорват так і залишився у нинішній команді.
Домінік Лівакович, Getty Images
12 грудня 2022, 17:15
Домінік Лівакович привернув увагу Манчестер Юнайтед, Лестер Сіті та Ноттінгем Фореста минулого літа, повідомляє журналіст Давід Орнштейн.
Проте 27-річний футболіст за підсумком залишився у нинішній команді – Динамо Загребі.
Хорватський клуб хотів виручити за свого футболіста близько 5-10 мільйонів євро.
Зазначимо, що на чемпіонаті світу-2022 у Катарі Лівакович відмінно проявляє себе: він відбив три пенальті у грі проти Японії у 1/8 фіналу, а потім допоміг Хорватії пройти Бразилію також у серії післяматчевих пенальті.
Найбільш активний інтерес до Ліваковича проявляв Манчестер Юнайтед, проте клуб вирішив покластися на Тома Гітона і взяти в оренду Мартіна Дубравку з Ньюкасла.