"Червоні дияволи" працюють над посиленням складу.
Дензел Думфріс, getty images
12 грудня 2022, 22:15
Манчестер Юнайтед планує підписати нового правого захисника в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" розглядають три кандидатури: Дензел Думфріс з Інтера, Джеремі Фрімпонг з Баєру та Мало Гюсто з Ліона.
Стверджується, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг особисто зацікавлений в кандидатурі Дензела Думфріса.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер готовий вести переговори щодо Думфріса на фоні інтересу з АПЛ.