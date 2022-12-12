Англія

"Червоні дияволи" працюють над посиленням складу.

Манчестер Юнайтед планує підписати нового правого захисника в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" розглядають три кандидатури: Дензел Думфріс з Інтера, Джеремі Фрімпонг з Баєру та Мало Гюсто з Ліона.

Стверджується, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг особисто зацікавлений в кандидатурі Дензела Думфріса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер готовий вести переговори щодо Думфріса на фоні інтересу з АПЛ.