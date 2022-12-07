Італія

Тоттенгем, Манчестер Юнайтед та Челсі за цікаві у нідерландському латералі.

Правий захисник міланського Інтеру та збірної Нідерландів Дензел Думфріс зацікавив цілу низку клубів з англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, Тоттенгем готовий прискоритися та розпочати переговори щодо 26-річного нідерландця. Зберігається інтерес також від лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед.

Щодо позиції керівництва Інтера, то в міланському клубі готові розглянути варіант із продажем Думфріса, якщо надійде гідна пропозиція.

Цього сезону нідерландський вінгбек провів на клубному рівні 20 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Інтер підписав його з ПСВ влітку 2021 року за 14,25 млн. євро.