Англійський центрбек втратив місце у старті "червоних дияволів" із приходом нідерландського фахівця.
Гаррі Магвайр, getty images
13 грудня 2022, 09:51
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, що хоче надати шанс центральному захиснику Гаррі Магвайру у стартовому складі своєї команди.
"У Гаррі Магвайра буде свій шанс. Зрозуміло, що він достатньо сильний, щоб грати на найвищому рівні.
Ми хочемо, щоб Гаррі привносив таку ж енергію в Манчестер Юнайтед, як він це робить у збірній Англії. Якщо він це зробить, він буде для нас чудовим гравцем", — цитує слова тен Гага журналіст BBC Sport Саймон Стоун.
Нагадаємо, що Гаррі Магвайр цього сезону провів на клубному рівні дев'ять матчів (511 хвилин) у всіх турнірах, в яких він заробив п'ять попереджень.