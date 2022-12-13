Англія

Англійський центрбек втратив місце у старті "червоних дияволів" із приходом нідерландського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, що хоче надати шанс центральному захиснику Гаррі Магвайру у стартовому складі своєї команди.

"У Гаррі Магвайра буде свій шанс. Зрозуміло, що він достатньо сильний, щоб грати на найвищому рівні.

Ми хочемо, щоб Гаррі привносив таку ж енергію в Манчестер Юнайтед, як він це робить у збірній Англії. Якщо він це зробить, він буде для нас чудовим гравцем", — цитує слова тен Гага журналіст BBC Sport Саймон Стоун.

Нагадаємо, що Гаррі Магвайр цього сезону провів на клубному рівні дев'ять матчів (511 хвилин) у всіх турнірах, в яких він заробив п'ять попереджень.