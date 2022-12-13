Англія

Крім Манчестер Сіті, щодо хорватського центрбека також надійшли пропозиції від Челсі та Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Лейпцига та національної збірної Хорватії Йошко Гвардіол привернув увагу з боку багатьох європейських топ-клубів.

Головним претендентом на 20-річного хорвата, як повідомляє Foot Mercato, є Манчестер Сіті, який готовий заплатити за гравця 110 мільйонів євро, включаючи бонуси та 20% від подальшого продажу.

За інформацією джерела, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола особисто контактував із Гвардіолом, щоб обговорити переїзд на Етіхад Стедіум.

Також наголошується, що з Лейпцигом зв'язалися представники Челсі та Манчестер Юнайтед, які запропонували 95 та 90 мільйонів євро відповідно.

На даному етапі ці пропозиції гірші за те, що готовий заплатити Манчестер Сіті.