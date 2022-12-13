Англія

Шведський футболіст прокоментував розлучення португальця з "червоними дияволами".

Златан Ібрагімович дав свій коментар щодо відходу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед.

"У таких випадках ми ніколи не дізнаємось, що там було насправді. Вони кажуть, що хочуть сказати. Роналду каже те, що має сказати для самозахисту. Тренер теж каже щось для самозахисту. А потім і клуб щось каже.

Усі турбуються про свій імідж. На мій погляд, найкращий імідж створюється тоді, коли ти залишаєшся собою.

Усієї правду ми ніколи не дізнаємося", — наводить слова Ібрагімовича Daily Mail.

Нагадаємо, що Роналду дав скандальне інтерв'ю, після чого його шляхи з Манчестер Юнайтед розійшлися.