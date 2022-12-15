Англія

Лондонський клуб відшукав підсилення нападу в несподіваному місці.

Незадовго до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі в Норвегії саме завершився черговий розіграш національної першості, у якому перемогу з відривом у 18 очок від Буде-Глімта здобув Мольде.

Одним із найбільш яскравих виконавців у складі новоспечених чемпіонів Елітсеріен був івуарійський нападник Давід Датро Фофана, який відзначився не тільки 17 голами та шістьма гольовими передачами на внутрішній арені, а ще й чотири рази вражав ворота суперників свого клубу в Лізі конференцій УЄФА.

Як для 19-річного виконавця, подібні показники результативності не могли не привернути увагу з боку більш відомих європейських клубів до цього гравця.

При цьому, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, лондонський Челсі виявився найбільш спритним у перегонах за право підписати талановитого юнака.

Із норвезьким клубом уже було погоджено всі вимоги щодо майбутнього трансферу, тоді як наразі тривають перемовини щодо особистих умов гравця.

Челсі виплатить Мольде трохи більше за 10 млн євро компенсації, хоча портал Transfermarkt оцінив Фофана лише в сім мільйонів євро.