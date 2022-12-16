Англія

Талановитий гравець зацікавив клуб з АПЛ.

Два роки тому 17-річний Джуд Беллінгем був цікавим багатьом топовим клубам, проте обрав дортмундську Боруссію, де став справжнім лідером та гравцем основного складу збірної Англії.

Зараз його молодший брат, 17-річний Джоб Беллінгем, який також захищає кольори Бірмінгема, як і Джуд два роки тому, цікавий іншим клубам.

Як повідомляє TEAMtalk, на молодого гравця претендує Ньюкасл, який суттєво виграє конкуренцію в клубів з Чемпіоншипа, які також не проти його придбати.

Серед них Мідлсбро та Сандерленд. Його контракт з Бірмінгемом розрахований до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у три мільйони євро.

Беллінгем-молодший зіграв у сезоні-2022/23 12 поєдинків без гольових дій. Також він виступає за юнацьку збірну Англії.