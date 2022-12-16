Англія

Французький фулбек вважає, що "каноніри" є цього сезону єдиними, хто може конкурувати з Манчестер Сіті.

Колишній лівий захисник лондонського Арсеналу та Манчестер Сіті Гаель Кліши, який нині виступає за швейцарський Серветт, дав прогноз на поточний сезон англійської Прем'єр-ліги.

"Манчестер Сіті загалом дійсно сильний. Вони вже протягом десяти років стабільно тримають цей рівень, тож їх не можна просто списувати з рахунків, але я думаю, що в Арсеналу є чудовий шанс стати чемпіоном.

"Ви знаєте, що наступні кілька тижнів будуть дуже важливими, і якщо є команда, яка може справді кинути виклик Сіті цього року, то це Арсенал".

"Вони роблять все бездоганно з початку сезону, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть йти так до кінця, тому що це клуб, який заслуговує цього, і тренер, який заслуговує привести цю команду до успіху", — сказав Кліши в інтерв'ю talkSPORT.

Нагадаємо, що після 14 проведених матчів лондонський Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок.