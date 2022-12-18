Англія

Бразилець майже не грає, проте повертатись до теперішнього Ювентуса не хоче.

Наприкінці попередньої літньої трансферної кампанії англійський Ліверпуль ризикнув узяти в оренду травматичного центрального півзахисника туринського Ювентуса Артура, який у розташуванні "зебр" за керівництва Массіміліано Аллегрі не мав шансів потрапити до основної обойми виконавців.

Проте вже на початку жовтня 26-річному виконавцю знадобилась операція на кісточці, яка вивела його з гри аж до початку 2023 року.

Саме тому лічильник зіграних матчів за "червоних" для Артура зупинився на позначці трьох ігор (166 хвилин), і при цьому він ще жодного разу не брав участь у поєдинках англійської Прем’єр-ліги.

Незважаючи на це, на можливість свого повернення на футбольне поле бразилець споглядає доволі оптимістично, про що розповів його агент Федеріко Пасторелло.

"Якщо Аллегрі залишатиметься в Ювентусі на наступний сезон, ми будемо шукати якесь рішення.

Якщо ж Ліверпуль захоче продовжити орендну угоду Артура, то знайде цілком родючий ґрунт", — заявив представник футболіста.

Зауважимо, що останній раз Артур виходив на поле 20 вересня в матчі Кубку англійської ліги проти Рочдейла (0:1).