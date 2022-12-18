Англія

Іспанець потрохи починає влаштовувати власні порядки в бірмінгемському клубі.

Іспанський головний тренер Унаї Емері незадовго до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі влаштувався на роботу до бірмінгемської Астон Вілли, після невдалого початку сезону на чолі Вільярреала.

Під керівництвом 51-річного фахівця "леви" вже двічі перемогли в Прем’єр-лізі, здолавши Брайтон (2:1) та Манчестер Юнайтед (3:1), проте вилетіли з Кубку ліги за підсумками матчу проти тих самих "Червоних дияволів".

Після цього настала павза на матчі чемпіонату світу-2022, тож у нового тренера Вілли був час для того, аби плідно попрацювати над складом власної команди.

Під час цього процесу з’ясувалось, що бразильський нападник Філіппе Коутінью, якого Астон Вілла тільки на початку поточного сезону викупила в каталонської Барселони за 20 млн євро, не потрібен Емері.

Проте 30-річний виконавець майже одразу отримав пропозицію щодо повернення на батьківщину від бразильського Корінтіанса, який свого часу подібним чином підібрав нинішнього нападника Фулгема Вілліана, коли той у 2021 році почував себе зайвим у лондонському Арсеналі.

Однак фінансовий бік питання й досі залишається невизначеним, оскільки потягнути повноцінний трансфер "мушкетери" навряд чи зможуть, а орендна угода навряд чи влаштує "левів".

Цікаво, що під час переходу з Барселони до контракту гравця була прописана умова отримання каталонцями половини від суми продажу, якщо та в підсумку перевищуватиме 20 млн євро.

У цьому сезоні Філіппе зіграв 13 матчів.