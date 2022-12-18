Англія

Бельгієць висловився щодо свого майбутнього у стані Лестера.

Майбутнє Юрі Тілеманса є темою, яка активно обговорюється, і клуби по всій Європі дуже зацікавлені в підписанні бельгійця.

Контракт Тілеманса в нинішньому клубі закінчується в кінці сезону, а це означає, що низка колективів висловили зацікавленість у його підписанні.

Барселона є одним із тих клубів, з якими 25-річний гравець може підписати передконтракт у січні. Незважаючи на інтерес каталонців, Арсенал вважається сильним фаворитом на підпис Тілеманса.

Суперники Арсенала в Прем'єр-лізі Челсі, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед також зацікавлені в підписанні Тілеманса. Лестер може спробувати заробити на гравцеві, а не відпустити його задарма влітку, що не влаштувало б Барселону.

Тілеманс мало говорив про своє майбутнє, але коли він це зробив, він заявив, що хоче знайти правильний клуб для себе.

"На даний момент я не збираюся багато говорити про ситуацію зі своїм контрактом. Моя родина там дуже щаслива, і це важливо.

Я не пішов влітку, оскільки завжди казав, що проект має бути правильним.

Те, що зараз у Лестері все погіршується, не означає, що я повинен шкодувати.

Незалежно від того, чи є у вас останній рік контракту чи ні, це також не те, що я щодня розмовляю з клубом про моє продовження чи ні. Це робота для мого агента. Зрештою, я вирішу".

Цього сезону бельгієць зробив чотири результативнх дії у клубі.