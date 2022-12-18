Функціонер зустрівся з можливими покупцями.
Аврам Глейзер, Getty Images
18 грудня 2022, 18:55
Аврам Глейзер, один з співвласників Манчестер Юнайтед, провів перемовини з потенційними клубними інвесторами.
Він присутній на фіналі чемпіонаті світу-2022 у Досі, де зустрівся з бізнесменами з Саудівської Аравії та Катару.
Поки що невідомі результати перемовин. Манчестер Юнайтед і Raine Group — компанія Глейзерів, не прокоментували деталі зустрічі.
Raine Group, яка наділяє фінанси клуб, прагне повністю продати МЮ у першому кварталі 2023 року за ціною від 6 до 7 мільярдів фунтів стерлінгів .
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не планує подовжувати контракт з основним воротарем Давідом Де Хеа.