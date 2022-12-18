Англія

Функціонер зустрівся з можливими покупцями.

Аврам Глейзер, один з співвласників Манчестер Юнайтед, провів перемовини з потенційними клубними інвесторами.

Він присутній на фіналі чемпіонаті світу-2022 у Досі, де зустрівся з бізнесменами з Саудівської Аравії та Катару.

Поки що невідомі результати перемовин. Манчестер Юнайтед і Raine Group — компанія Глейзерів, не прокоментували деталі зустрічі.

Raine Group, яка наділяє фінанси клуб, прагне повністю продати МЮ у першому кварталі 2023 року за ціною від 6 до 7 мільярдів фунтів стерлінгів .

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не планує подовжувати контракт з основним воротарем Давідом Де Хеа.