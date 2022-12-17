Англія

Іспанець може покинути команду.

Манчестер Юнайтед, здається, вирішив долю першого номера команди Давіда Де Хеа.

Як повідомляє видання Sky Sports, англійський клуб не буде подовжувати контракт з іспанським футболістом.

Поточна угода між Манчестер Юнайтед та Давідом Де Хеа діє до літа 2023 року. Голкіпер виступає за Манчестер Юнайтед з 2011 року.

Зазначимо, що у цьому сезоні іспанський голкіпер відіграв 20 матчів, в яких пропустив 23 голи.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хоче підписати Зоммера вільним агентом для заміни іспанському голкіперу.