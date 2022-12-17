Іспанець може покинути команду.
Давід Де Хеа, getty images
17 грудня 2022, 15:26
Манчестер Юнайтед, здається, вирішив долю першого номера команди Давіда Де Хеа.
Як повідомляє видання Sky Sports, англійський клуб не буде подовжувати контракт з іспанським футболістом.
Поточна угода між Манчестер Юнайтед та Давідом Де Хеа діє до літа 2023 року. Голкіпер виступає за Манчестер Юнайтед з 2011 року.
Зазначимо, що у цьому сезоні іспанський голкіпер відіграв 20 матчів, в яких пропустив 23 голи.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хоче підписати Зоммера вільним агентом для заміни іспанському голкіперу.