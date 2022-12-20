Англія

Манкуніанці мають намір продати свого правого фулбека.

Правий захисник Аарон Ван-Біссака може залишити Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних дияволів" намагається знайти рішення для продовження кар'єри 25-річного англійця.

За інформацією джерела, у підписанні Ван-Біссаки зацікавлені такі клуби англійської Прем'єр-ліги, як Вулвергемптон, Вест Гем Юнайтед та Крістал Пелес.

На даному етапі для Манчестер Юнайтед залишається пріоритетним питання щодо продовження контракту з іншим правим захисником Діогу Далотом.

У поточному сезоні Ван-Біссака провів лише чотири хвилини в одному матчі АПЛ. Портал Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро. У МЮ англійський фулбек переходив із Крістал Пелес влітку 2019 року за 55 мільйонів євро.