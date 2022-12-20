23-річний футболіст може розпочати виступи у чемпіонаті Англії.
МАТЕУС КУНЬЯ, GETTY IMAGES
20 грудня 2022, 12:59
Матеус Кунья може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Goal.
За інформацією джерела, у боротьбі за 23-річного бразильця лідирує Вулвергемптон. Також переговори щодо Куньї веде Лідс.
Крім того, нападник цікавий Арсеналу та Астон Віллі.
Атлетіко готовий продати Кунью у січні за суму понад 30 млн євро. При цьому відступні за футболіста становлять 100 млн, а контракт розрахований до 2026 року.
У 11 матчах сезону Ла Ліги на рахунку Куньї 2 асисти.