Англія

Албанський голкіпер невдало пішов з Італії.

Томас Стракоша може залишити Брентфорд у січні наступного року — повідомляє Фабріціо Романо із посиланням на агента гравця.

"Ситуація дивна, оскільки він ніколи не грає. Ми намагаємося знайти нове рішення, оскільки після 200 ігор з Лаціо Стракоша приєднався до Брентфорда, і він не грає, отже є шанс піти у січні".

Албанський футболіст з 2012 року виступає у складі Лаціо.

Минулого трансферного вікна голкіпер прийняв рішення змінити клубну прописку, проте у Англії не може виграти конкуренцію у конкурента Давіда Раї.

Цього сезону Томас провів лише повний матч у поєдинку Кубка Ліги.