Англія

Клуб вирішив автоматично пролонгувати контракти.

Манчестер Юнайтед активував опції продовження контрактів чотирьох гравців до 2024 року. Про це пише Фабріціо Романо.

Мова йде про продовження угод з Маркусом Рашфордом, Фредом, Люком Шоу та Діогу Датолом.

В усіх цих гравців були пункти про автоматичне продовження контрактів на один рік. Теперішні угоди були до кінця сезону.

Також відомо, що боси "червоних дияволів" розмовляють з Маркусом Рашфордом та Діогу Далотом про довготривалі контракти.

Раніше повідомлялося, що Юнайтед веде перемовини про продовження контракту з Давідом Де Хеа.