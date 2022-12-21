Фахвець висловився перед першим матчем другої половини сезону.
Ерік тен Гаг, Getty Images
21 грудня 2022, 11:59
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг перед матчем четвертого раунду Кубку ліги проти Бернлі поспілкувався із журналістами.
"Я знав, що це буде складний проєкт. МЮ не був у тих обставинах, яких ви від них очікуєте, і я думаю, що тепер ми на правильному напрямку. Але ми далеко від того, де нам потрібно бути. Я бачу прогрес на основі спостережень, а також даних, які підтверджують цей прогрес. Я бачу це.
Перше завдання — повернутися на правильний шлях, тому що коли гравці повертаються з чемпіонату світу, вони грають у різних стилях. Шість тижнів вони перебувають в іншому середовищі, а потім повинні повернутися до нашого стилю та системи, наших правил і принципів".
"Ми були недостатньо хорошими на початку сезону. Я знав це, коли вступив на посаду, що у нас будуть такі матчі, як проти Брентфорда.
Ви бачили, як на цьому Чемпіонаті світу багато націй грали пасивно, чекаючи на реакцію. Ми так виступили проти Манчестер Сіті, і це помилка. Ми хочемо бути домінуючими та активними, але грали по-іншому.
Я завжди кажу, що задоволення робить вас ледачим. Якщо ви занадто задоволені собою та командою, ви гальмуєте", — сказав тен Гаг.
Матч Манчестер Юнайтед — Бернлі відбудеться 21 грудня на Олд Траффорд і розпочнеться о 22:00.