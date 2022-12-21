Англія

Фахвець висловився перед першим матчем другої половини сезону.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг перед матчем четвертого раунду Кубку ліги проти Бернлі поспілкувався із журналістами.

"Я знав, що це буде складний проєкт. МЮ не був у тих обставинах, яких ви від них очікуєте, і я думаю, що тепер ми на правильному напрямку. Але ми далеко від того, де нам потрібно бути. Я бачу прогрес на основі спостережень, а також даних, які підтверджують цей прогрес. Я бачу це.

Перше завдання — повернутися на правильний шлях, тому що коли гравці повертаються з чемпіонату світу, вони грають у різних стилях. Шість тижнів вони перебувають в іншому середовищі, а потім повинні повернутися до нашого стилю та системи, наших правил і принципів".

"Ми були недостатньо хорошими на початку сезону. Я знав це, коли вступив на посаду, що у нас будуть такі матчі, як проти Брентфорда.

Ви бачили, як на цьому Чемпіонаті світу багато націй грали пасивно, чекаючи на реакцію. Ми так виступили проти Манчестер Сіті, і це помилка. Ми хочемо бути домінуючими та активними, але грали по-іншому.

Я завжди кажу, що задоволення робить вас ледачим. Якщо ви занадто задоволені собою та командою, ви гальмуєте", — сказав тен Гаг.

Матч Манчестер Юнайтед — Бернлі відбудеться 21 грудня на Олд Траффорд і розпочнеться о 22:00.