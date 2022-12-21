Англія

Кулінарні вподобання Ерлінга допомогають йому на футбольному полі.

Ерлінг Голанд поділився цікавим фактом зі свого життя, а також планами на другу частину сезону.

"Одного разу батько зробив мені лазанью, і я її з’їв. Наступного дня я зробив хет-трик. Що тоді можна зробити? У наступній домашній грі ми знову повторили це – ще один хет-трик. Гаразд, тоді я маю їсти її все життя. Я радий, що вони це роблять. Роблять це з любов'ю. Ви можете назвати це хет-трик лазанья".

"Мені дуже сподобалося, як я провів цю перерву. Я закінчив її у доброму настрої і готовий до другої частини сезону, повністю заряджений. Сподіваюся, все має бути добре".

Манчестер Сіті поновить сезон у четвер, 22 грудня, поєдинком проти Ліверпуля у рамах Кубка Ліги.