Англія

Колишній футболіст Челсі дав пораду 31-річному хавбеку.

Франк Лебеф припустив, що Нголо Канте невдовзі може завершити кар'єру.

"Завершення кар'єри — це теж її частина, потрібно правильно вибрати час для догляду. Навіть якщо не хочеться, навіть якщо ти добре граєш і хочеш продовжувати.

Люди повинні викликати заздрість, а чи не жалість. Тому потрібно самому ухвалити таке рішення. Поговорити з сім'єю, сказати, можливо, що все скінчено.

Я не знаю, що там з його формою, але якщо він відчуває, що ще може добре послужити Челсі, то маю залишитися", — наводить слова Лебефа Football.London.

Востаннє 31-річний гравець виходив на поле 14 серпня.