Англія

"Сороки" пропонують 20 мільйонів євро за нападника.

Ньюкасл зацікавлений у трансфері форварда Барселони Мемфіса Депая взимку, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "сороки" запропонували за футболіста, контракт якого спливає влітку, 20 млн євро.

Ця сума приваблює каталонців, але сам гравець не хоче йти з команди у січні. У зв'язку із цим Барселона навіть готова запропонувати Депаю частину коштів, які отримає від Ньюкасла, щоб переконати його погодитись на трансфер.

У поточному сезоні 28-річний нападник провів у Ла Лізі 2 гри та забив 1 м'яч.