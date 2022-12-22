Англія

Бразилець стрімко увірвався до дорослого футболу.

Бразильський футбольний ринок є доволі складним для осягнення європейськими вболівальниками, проте скаутам провідних клубів Старого Світу це геть не заважає проводити активну роботу з пошуку підсилення для своїх команд.

Зокрема, лондонський Челсі не міг пройти повз суттєвий прогрес центрального півзахисника Васко да Гама Андрея Насіменто дос Сантоса, який у свої 18 років проводить тільки перший рік у дорослому футболі.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "пенсіонери" наблизились упритул до підписання юнака за 15 млн євро, запропонувавши йому контракт до 2028 року.

Васко при цьому отримає лише 70% від запропонованих коштів.

У цьому сезоні бразильського футболу Андрей зіграв 36 матчів, забивши вісім м’ячів.