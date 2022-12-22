Англія

Колишні суперники донецького Шахтаря намагаються втримати ключового гравця.

Улітку 2021 року шотландський Селтік ризикнув запросити до себе молодого нападника ізраїльського Маккабі з міста Петах-Тіква Лілеля Абаду, який одразу почав виправдовувати довіру до себе.

І хоча на його рахунку під час цьогорічної кампанії Ліги чемпіонів УЄФА всього 220 зіграних хвилин у п’яти матчах, проте на внутрішній клубній арені та матчах збірних 21-річний форвард помітно прогресує — 10 голів та п’ять гольових передач за 23 гри.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, такі показники вже змусили клуби англійської Прем’єр-ліги прискіпливо приглядатись до цього футболіста з метою подальшого трансферу.

Однак Селтік наразі впевнений у тому, що за будь-яких пропозицій зі сторони зможе втримати Абаду, контракт якого буде чинним аж до 2026 року.

Transfermarkt оцінює Лілеля в 7 млн євро, тоді як шотландський колектив свого часу заплатив за нього 4 млн євро.